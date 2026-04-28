Ремонт работе не помеха: модернизация РКБ Татарстана будет проводиться поэтапно

В Республиканской клинической больнице Татарстана началось масштабное обновление. О том, как будет проходить модернизация медучреждения, пишет ИА «Татар-информ».
Решение о модернизации РКБ было принято правительством Татарстана. На первоначальном этапе, стоимость которого оценивается в 1,7 миллиарда рублей, Главное инвестиционно-строительное управление республики уже объявило тендер. Вся реконструкция будет разделена на два этапа, каждый из которых займет около года.
В 2026 году планируется обновить приемно-диагностическое отделение, отделения главного корпуса и другие вспомогательные службы. На втором этапе будут расширены реанимационная служба и операционный блок, а также проведен ремонт в основных зданиях и технических зонах. Ожидается, что капитальный ремонт и модернизация всего комплекса завершатся к концу 2027 года, рассказали информагентству в пресс-службе РКБ.
Основной целью масштабных преобразований является повышение комфорта пациентов и приведение клиники в соответствие с передовыми медицинскими стандартами.
Ремонтные работы будут проводиться поэтапно, по блокам, чтобы обеспечить непрерывность функционирования клиники и выполнение всех запланированных объемов медицинской помощи. Тем не менее, администрация больницы приносит извинения за возможные неудобства, связанные с временными ограничениями рабочих пространств.
Ранее проект модернизации был анонсирован Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в конце прошлого года. Инициатива предполагает обновление не только крупнейшего медицинского учреждения республики, но и районных и городских больниц.
Предыдущая модернизация больницы проводилась к Универсиаде 2013 года.
Ожидается, что обновление РКБ позволит значительно улучшить качество медицинских услуг, оптимизировать внутренние логистические процессы и создать современную комфортную среду как для пациентов, так и для персонала.