Инспектор Госохотнадзора Ногин рассказал, где могут быть Усольцевы

Инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Красноярского края Евгений Ногин рассказал корреспонденту aif.ru, где могут находиться пропавшие осенью 2025 в Кутурчинском Белогорье Усольцевы.
«Мое мнение — они глубоко в курумнике, а туда обычным людям заходить незачем», — предположил мужчина. По его словам, именно поэтому случайные собиратели и охотники не смогут набрести на следы «поглощённых» тайгой Сергея, Ирины и их дочери Арины.
Специалист отметил, что инспекторы Госохотнадзора и охотники из близлежащих районов намерены присоединиться к поискам семьи, которые могут стартовать уже достаточно скоро.
«Думаю, 20 мая уже можно будет начинать работу», — считает Ногин, опираясь на данные о том, что к этому времени закончится кратковременный охотничий сезон, который этой весной продлится со 2 по 13 мая.
С момента исчезновения Усольцевых разные эксперты выдвигали множество вариантов их пропажи. Среди них: отъезд из страны, шальная пуля браконьеров, нападение диких зверей и даже отравление угарным газом. Официальная версия, которой придерживаются следователи, — несчастный случай.