Более 4 тысяч нижегородцев нашли работу с начала 2026 года

В первом квартале 2026 года Нижегородский кадровый центр «Работа России» помог трудоустроить свыше 4 тысяч жителей региона — это вдвое больше, чем годом ранее. Соискатели нашли работу в промышленности, ЖКХ, сельском хозяйстве, строительстве и социальной сфере, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Среди самых востребованных профессий — операторы станков с ЧПУ, электромонтеры, сварщики, инженеры, водители и медработники. В лидерах по числу трудоустроенных — Кстовский, Сормовский и Нагорный филиалы, а среди районов — Павлово, Выкса, Городец и Урень.
Как отметили в центре, каждому соискателю составляют индивидуальный план с учетом навыков и жизненных обстоятельств. Людям помогают с резюме, подготовкой к собеседованиям и, при необходимости, предлагают переобучение. Сейчас доступно более 100 образовательных программ, а число вакансий в регионе превышает 28 тысяч.