На Чукотке 42 учреждения социальной сферы внедрят бережливые технологии

Участниками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» стали 42 учреждения социальной сферы Чукотского автономного округа. Об этом сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
В частности, к концу текущего года Публичная библиотека им. Тана-Богораза и Чукотская окружная больница завершат внедрение лучших практик повышения производительности труда. Благодаря этому они смогут оптимизировать рабочие процессы и улучшить качество предоставляемых услуг без дополнительной нагрузки на персонал.
«Эффект от внедрения лучших практик в организациях социальной сферы будет выражен в объеме предоставляемых услуг в расчете на одного работника или на одну единицу материального актива такой организации. Например, для учреждений культуры отслеживается увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации, а для организаций здравоохранения — увеличение оборота койки», — прокомментировали в департаменте экономики и инвестиций Чукотки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.