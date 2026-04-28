Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки учащейся молодежи

Правительство РФ совместно с вузами активно развивает меры поддержки для студентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Также для этого в стране реализуется нацпроект «Молодёжь и дети».
В частности, в России разработана программа «Приоритет-2030». Ее целью является создание более 100 современных центров, объединяющих вузы, науку и бизнес. В прошлом году к программе подключилось свыше двух тысяч компаний.
Кроме того, активно реализуется система передовых инженерных школ, в которых готовятся кадры для технологического лидерства. Михаил Мишустин рассказал о Егоре Сивкове из Курганской области, который в Академии карьеры ЕВРАЗа изучил металлургию, подтянул физику с математикой и поступил в Уральский федеральный университет, после чего защитил пять проектов по оптимизации производства и получил призовое место в «Битве роботов».
«Это пример того, как созданные сегодня государством возможности помогли молодому человеку выбрать свой путь и добиваться успехов», — подчеркнул глава правительства.
Также доступны меры поддержки для студентов, которые планируют развивать собственное дело. Например, для этого была создана Платформа университетского технологического предпринимательства, которая охватывает уже более 500 вузов по всей стране, а число ее участников достигло почти 1 млн человек. Она позволяет собрать единомышленников и запустить свой стартап. На реализацию лучших из них предоставляются гранты.
Помимо этого, студентам помогает Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства. Благодаря ей можно получить необходимые бизнес-навыки.
В то время для девушек и юношей, выбравших своим призванием науку, создаются специальные молодежные лаборатории. В настоящее время их число составляет уже около одной тысячи.
Михаил Мишустин отметил, что для самореализации важны не только знания, но и среда, в которой развивается молодой человек. Поэтому правительство реализует проект по созданию сети современных студенческих кампусов.
На текущий момент в России строится 25 таких кампусов, при этом два из них уже готовы. Всего планируется создать 40 таких образовательных пространств по всей стране.
«Для профессиональной самореализации нужно не только хорошее образование. Многое зависит и от вас самих. От вашей настойчивости, трудолюбия, знаний, кругозора, веры в себя и свои силы. От желания постоянно учиться новому и от вашей инициативы — будете ли вы сами стремиться проявить себя», — заявил премьер-министр.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.