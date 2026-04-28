В Волгограде на благоустройстве площади Павших Борцов сэкономят 36 млн рублей

Примечательно, что в смете работ отдельно прописан демонтаж памятника Александру Невскому. На эти цели выделено почти 3 млн рублей. Ещё 3,4 млн рублей потратят на его установку на новом месте, однако куда именно перенесут прижившийся на площади Павших Борцов монумент держится в тайне. Эта информация в документации не фигурирует. В схемах территории после обновления объект отсутствует.