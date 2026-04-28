В Волгограде на благоустройстве площади Павших Борцов сэкономят 36 млн рублей

Власти Волгограда подвели итоги аукциона по отбору подрядной организации, которой предстоит благоустроить площадь Павших Борцов. Контракт выиграло МБУ «Северное». Вместе с муниципальным предприятием на дорогостоящий подряд претендовали ещё две организации. В результате, бюджетному учреждению пришлось сделать ход рублём.

Изначально на производство работ из казны было выделено 327 млн рублей. Во время открытого аукциона две неназванные компании заявили о готовности обновить территорию за 327 млн и 320,4 млн рублей. В свою очередь, подведомственная администрации Волгограда организация согласилась реализовать проект со скидкой в 11%, всего за 291 млн рублей. Тягаться со столь щедрым предложением соперники не стали.

Напомним, как ранее сообщала редакция, работы по благоустройству площади Павших Борцов разбиты на несколько этапов. В рамках подготовительного запланирован демонтаж трибун, лестниц, скульптурной композиции Александра Невского, вырубка аварийных деревьев.

Гранитные блоки от старых трибун, а также установленный в 2007 году памятник полководцу будут аккуратно разобраны. Все элементы специалисты пронумеруют для дальнейшего воссоздания.

Согласно основному этапу работ подрядчик оборудует новые подпорные стены, лестницы и трибуны, при отделке которых должен пригодится натуральный камень от снесённых конструкций. Также здесь будут обустроены новая сеть освещения, тротуары. Последние вместо асфальта приоденутся в плитку. Также на площади Павших Борцов запроектировано мощение её основной части гранитной брусчаткой.

Улучшено будет и озеленение. В рамках реконструкции здесь высадят ели, катальпы, бирючину и сирень, обустроят цветники и уложат рулонный газон. Также по периметру площади появятся вазоны, скамейки и велопарковки.

Примечательно, что в смете работ отдельно прописан демонтаж памятника Александру Невскому. На эти цели выделено почти 3 млн рублей. Ещё 3,4 млн рублей потратят на его установку на новом месте, однако куда именно перенесут прижившийся на площади Павших Борцов монумент держится в тайне. Эта информация в документации не фигурирует. В схемах территории после обновления объект отсутствует.

Отметим, из-за благоустройства ранее власти Волгограда сообщали о планах перенести место проведения Парада Победы в 2026 году на Нижнюю террасу Центральной набережной, однако 28 апреля стало известно о том, что оргкомитет праздничных мероприятий от этой идеи решил отказаться.

Фото из архива ИА «Высота 102».