Амурская область получила 3 современных мусоровоза

Это позволит повысить качество услуг по вывозу отходов и улучшить экологическое состояние территорий.

Три новых мусоровоза поступили в Амурскую область в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.

Спецтехника была закуплена за счет областного бюджета. Ключи от новых машин передали 14 апреля региональным операторам обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Техника произведена в Арзамасе и оснащена современным оборудованием. Рассчитываем, что пополнение автопарка даст организациям возможность повысить качество услуг по вывозу отходов и улучшить экологическое состояние территорий», — отметил директор учреждения «Экология» Сергей Чапаев.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.