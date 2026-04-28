В Гурьевске начинают судить разбойника, который с пневматическим пистолетом напал на склад в Заозерье

В Гурьевский районный суд начинается рассмотрение уголовного дела о вооружённом нападении на оптовый склад. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
По версии следствия, 6 августа 2025 года около 14 часов 39-летний житель Гурьевского района напал на бухгалтерию оптового склада в поселке Заозерье. Угрожая персоналу пневматическим пистолетом, распылив газ из перцового баллончика в глаза одной из сотрудниц, мужчина потребовал отдать ему деньги.
Опасаясь за свою жизнь, работники торговой компании передали нападавшему более 1,8 млн рублей. Скрыться с деньгами у мужчины не получилось, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Злоумышленник обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ в совершении разбоя с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В Гурьевском округе сотрудники СОБР «Викинг» Росгвардии помогали полицейским задерживать подозреваемого в разбое.