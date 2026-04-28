В Екатеринбурге в районе Вторчермета перекроют движение на перекрестке

В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке улиц Эскадронной и Ляпустина.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 25 мая по 6 июля будет ограничено движение на перекрестке улиц Эскадронной и Ляпустина. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.

— Это связано с проведением работ на тепловой камере для организации теплоснабжения строящегося жилого дома на улице Ляпустина, 35, — сказано в сообщении.

На этих участках установят предупреждающие знаки для водителей.

Объехать участок удастся по улицам Эскадронной, Ляпустина, Газетной, Новосибирской. В том числе по Санаторной и Патриса Лумумбы. Автомобилисты также смогут двигаться по переулкам Малахитовому, Дизельному, Камышинскому и Вагонному.

Общественный транспорт на указанном перекрестке не ходит. Водителей просят заранее планировать маршрут.

Все сведения о перекрытиях в Екатеринбурге публикуются на информационной карте официального городского портала.