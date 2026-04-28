Захарова восхитилась костюмом девочки на марафоне «Знание. Первые»

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова восхитилась костюмом девочки, пришедшей на марафон «Знание. Первые» в сарафане и кокошнике цветов российского флага.
В ходе сессии вопрос-ответ с гостями мероприятия к Захаровой обратилась девушка в кокошнике с узором «снежинкой» и в расшитом сарафане. При виде наряда официальный представитель МИД России с улыбкой подметила, что завидует ей.
«Я не знаю ее историю, но мне кажется, что прийти в костюме, и знаете, такой непростой костюм, это все-таки такой труд», — сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
За свой уникальный костюм девочка получила в подарок книгу.
«Я представляю, что такое в костюме сидеть среди ребят, которые пришли в обычной одежде. Причем это все нужно нести с достоинством, сохранять вот это все величие, поэтому мне показалось важным ее отметить», — добавила официальный представитель МИД РФ.