В Ростове суд ужесточил наказание мужчине за неуплату алиментов

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по донскому региону.

Ростовский областной суд по инициативе прокуратуры ужесточил наказание 42‑летнему жителю Ростова‑на‑Дону за неуплату алиментов.

Ранее Советский районный суд Ростова‑на‑Дону признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей») и назначил ему 6 месяцев лишения свободы условно (с испытательным сроком 1 год) на основании ст. 73 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина длительное время уклонялся от выплаты алиментов на двоих несовершеннолетних детей, в результате чего образовалась задолженность почти в 300 тыс. рублей.

Государственный обвинитель счёл назначенное наказание чрезмерно мягким и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Ростовский областной суд поддержал позицию прокуратуры и постановил направить осуждённого для отбывания реального наказания в исправительную колонию строгого режима — с учётом его предыдущих судимостей.