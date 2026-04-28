В Ростове суд ужесточил наказание мужчине за неуплату алиментов

Ростовский областной суд по инициативе прокуратуры ужесточил наказание 42‑летнему жителю Ростова‑на‑Дону за неуплату алиментов.
Ранее Советский районный суд Ростова‑на‑Дону признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей») и назначил ему 6 месяцев лишения свободы условно (с испытательным сроком 1 год) на основании ст. 73 УК РФ.
В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина длительное время уклонялся от выплаты алиментов на двоих несовершеннолетних детей, в результате чего образовалась задолженность почти в 300 тыс. рублей.
Государственный обвинитель счёл назначенное наказание чрезмерно мягким и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Ростовский областной суд поддержал позицию прокуратуры и постановил направить осуждённого для отбывания реального наказания в исправительную колонию строгого режима — с учётом его предыдущих судимостей.