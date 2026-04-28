В Перми суд обязал уволить директора гимназии № 2 в связи с утратой доверия

Ленинский районный суд Перми 24 апреля удовлетворил заявленные прокурором требования по увольнению директора МАОУ «Гимназия № 2» в связи с утратой доверия. Основанием иска стала проверка исполнения антикоррупционного законодательства прокуратурой Мотовилихинского района.
Проверка установила, что директор гимназии заключила без проведения аукциона и предварительного согласования с учредителем договор аренды помещения в здании возглавляемого ей учреждения с автономной некоммерческой организацией (АНО), директором которой является ее родственник.
Меры к урегулированию конфликта интересов в период с 10 января 2022 года до окончания прокурорской проверки не принимались. Уведомление о возникшем конфликте интересов в адрес департамента образования администрации Перми не поступало.
Проверка также показала систематические просрочки внесения арендой платы АНО. Арендатор также не внес обеспечительный арендный платеж. При этом, меры ответственности в его отношении руководством гимназии не принимались.
По выявленным нарушениям директора гимназии № 2 привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Прокурор не согласился с избранным дисциплинарным взысканием и обратился с иском в Ленинский районный суд и потребовал признать приказ о наложении выговора незаконным. Надзорный орган возложил на городской департамент образования обязанность уволить директора гимназии в связи с утратой доверия.
«После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение», — сообщил Единый портал прокуратуры России.
Народный учитель РФ Людмила Суханова руководит гимназией с 1989 года. Людмиле Андреевне 8 декабря исполнится 83 года.
В начале апреля суд принял окончательное решение об увольнении Бориса Мильграма с поста художественного руководителя пермского «Театр-Театра». Он также потерял свой пост в связи с утратой доверия.