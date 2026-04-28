В поликлинике Биробиджана открыли отделение третьего этапа реабилитации

Отделение третьего этапа медицинской реабилитации начало работать в Областной поликлинике Биробиджана. В учреждении проводится капитальный ремонт по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения правительства Еврейской автономной области.
«Обновление поликлиник и больниц дает возможность установки современного медицинского оборудования, а значит, напрямую влияет на качество медицинской помощи. Забота о здоровье жителей остается для нас одним из главных приоритетов», — отметила глава региона Мария Костюк.
До этого в поликлинике был полностью отремонтирован первый этаж. Недавно в обновленное здание переехало отделение третьего этапа медицинской реабилитации, которое позволяет пациентам завершить восстановление после стационарного лечения, не выезжая за пределы региона.
«Мы принимаем амбулаторных пациентов, выписанных из стационара и нуждающихся в продолжении восстановительного лечения. Наш профиль — комплексная реабилитация, включающая физиотерапию, лечебный массаж и занятия лечебной физкультурой», — поделилась заведующая отделением Лилия Жуганова.
Ранее отделение базировалось в стационаре областной больницы, откуда был перенесен основной профиль и часть действующего оборудования. В настоящее время кабинет лечебной физкультуры находится в стадии активного оснащения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.