Три предпринимателя из Пермского края стали победителями национальной бизнес-премии

В Москве в пятнадцатый раз прошел финал национальной премии «Бизнес-Успех» и форум «Территория бизнеса — территория жизни». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
В число лауреатов были включены три проекта из Прикамья, что является подтверждением солидного потенциала регионального предпринимательства. Всего же в этом году на премию «Бизнес-Успех» было подано 1352 заявки из четырнадцати регионов Российской Федерации. Финалистами стали 115 участников, в суперфинал вышли тридцать сильнейших предпринимателей России.
Пермяк Алексей Груздев стал лауреатом национальной премии в номинации «Лучший проект по версии ИИ». Его компания с помощью центра экспорта Пермского края представила свою продукцию на зарубежных рынках — в Киргизии, Беларуси и Казахстане. Алексей Груздев уже заключил первые контракты на поставку товара.
Ольга Созинова, чья компания действует в сфере общественного питания, стала лауреатом в номинации «Лучший женский проект».
Дмитрий Семянников получил звание лауреата в номинации «Семейный бизнес». При поддержке центра «Мой бизнес» он приобрел фискальный накопитель нового образца (электронный чип, устанавливаемый внутрь онлайн-кассы для записи, шифрования и долговременного хранения данных обо всех проведенных платежах), что позволило своевременно выполнить требования законодательства и продолжить бесперебойную работу предприятия.
«Мы гордимся, что в этом году сразу три предпринимателя из Пермского края отмечены на федеральном уровне, — говорит руководитель центра поддержки предпринимательства в центре “Мой бизнес” Пермского края Анна Лампиева. — Это результат не только их таланта и упорства, но и слаженной работы экосистемы поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Каждая бизнес-миссия, каждая консультация, каждое медиавключение — это шаг к тому, чтобы локальные проекты становились узнаваемыми брендами. Пермский край — территория сильных предпринимателей, и мы продолжим создавать условия для их роста».