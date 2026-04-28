Путин рассказал о качествах, необходимых для работы в скорой помощи

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Работа в службе скорой медицинской помощи требует самых лучших человеческих качеств, это нелегкий труд, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник по видеосвязи принимает участие в открытии новых модульных объектов скорой помощи в регионах РФ.
«Хочу выразить искреннюю признательность за ваш нелегкий труд, сопряженный с огромной ответственностью и иногда с запредельной нагрузкой. Все это требует глубоких знаний, опыта, компетенций, и, конечно — хочу это подчеркнуть особо, отдельно — это требует самых лучших человеческих качеств», — сказал Путин.