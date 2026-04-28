Под Калининградом 13-летние ученицы накинулись на школьного медика из-за вейпа и повредили ей руку

Под Калининградом фельдшер школы получила травму руки, когда пыталась отобрать вейпы у куривших в школе 13-летних учениц. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона, информацию прокомментировали в региональном УМВД.
Инцидент произошёл 22 апреля в одной из школ Гурьевского района. 45-летняя женщина застала одну из школьниц за курением вейпа и позвонила её родителям. Девочка попыталась выкинуть «парилку». Между ней, её подругой и медиком завязалась потасовка, во время которой подростки повредили женщине руку — у той не так давно был сложный перелом. Пострадавшей вызвали скорую. Сейчас она на больничном.
В региональном УМВД пояснили, что сообщение в полицию поступило из медицинского учреждения, куда обратилась сотрудница образовательной организации с жалобами на боль в руке. Полицейские выяснили, что у женщины произошёл конфликт с двумя школьницами, в ходе которого она получила травму.
«13-летние участницы инцидента на учёте в ПДН не состоят, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали. В настоящее время сотрудники ОМВД России “Гурьевский” устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения о постановке школьниц на учёт», — добавили в ведомстве.