Под Калининградом 13-летние ученицы накинулись на школьного медика из-за вейпа и повредили ей руку

Инцидент произошёл 22 апреля в одной из школ Гурьевского района. 45-летняя женщина застала одну из школьниц за курением вейпа и позвонила её родителям. Девочка попыталась выкинуть «парилку». Между ней, её подругой и медиком завязалась потасовка, во время которой подростки повредили женщине руку — у той не так давно был сложный перелом. Пострадавшей вызвали скорую. Сейчас она на больничном.