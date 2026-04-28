Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Республики Алтай подали более 9,4 тыс. заявок на подключение к газу

Сети снабжения проложены до границ почти 8 тысяч участков.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 9,4 тыс. заявок на участие в программе социальной догазификации было подано жителями Республики Алтай. Она реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Общий потенциал догазификации республики оценивается в более чем 11,7 тыс. объектов. По состоянию на 22 апреля 2026 года, в республике заключены 8 580 договоров о подключении газа, газопроводы-вводы проложены до границ 7 971 земельного участка.

Фактическое подключение к сетям газоснабжения выполнено по 5 877 договорам. Природный газ уже поступил в домовладения, расположенные в населенных пунктах Майминского района и всех микрорайонах города Горно-Алтайска.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.