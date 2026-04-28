Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков до −5 градусов. Подробности сообщает портал pogoda.by.
Синоптики объявили штормовое предупреждение на среду, 29 апреля. Во многих районах страны прогнозируются заморозки от 0 до −5 градусов, а в Минске — от −1 до −3 градусов.
За погоду в стране 29 апреля будет отвечать область повышенного атмосферного давления, которая сформирована в холодной неустойчивой воздушной массе. Будет переменная облачность, ночью осадков не прогнозируется. Однако в дневное время местами пройдут небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь.
Ветер окажется северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днем будет от +6 до +11 градусов.
