Трехкилометровую дорогу построили в Дзержинске при участии коммерческого партнера

Дорога построена на средства администрации Дзержинска и компании «Магнит», распределительный центр которой находится около поселка. Ранее трафик грузовых автомобилей шел через населенный пункт, а сейчас переведен на новую объездную.
Глава Дзержинска Михаил Клинков отметил, что столь активное участие коммерческой организации в строительстве дорожной инфраструктуры — это важный опыт для муниципалитета. Инвестиции в проект составили около 500 млн рублей.
«Новая дорога позволит жителям восточной части Дзержинска и поселка Дачный передвигаться без пробок, грузовым автомобилям — быстрее доставлять товары в магазины Нижегородской области и за ее пределами. Мы благодарны компании “Магнит” за реализацию столь важного для жителей инвестиционного проекта», — отметил глава городского округа Дзержинск Михаил Клинков.
Площадь распределительного центра компании в Дзержинске — 57,5 тысяч кв. метров. Здесь создано 1200 рабочих мест, большинство сотрудников — местные жители. Этот логистический хаб — один из крупнейших в регионе, он работает со 136 поставщиками продукции, 10% из которых — местные компании.
«Каждый день 150 грузовых автомобилей доставляют товары из РЦ в более чем 750 магазинов Дзержинска и Нижегородской области, а также в соседние регионы. Выполненный совместно с администрацией города инвестиционный проект по строительству дороги позволит сократить время доставки товаров на два-три часа в магазины области, а также облегчит передвижение горожан: новая дорога предназначена как для доставки товаров в магазины, так и для движения личных автомобилей жителей», — добавил операционный директор по складской логистике Северо-Западного региона «Магнит» Сергей Рацев. «Завершение строительства новой объездной дороги в поселке Дачный в Дзержинске стало важным этапом в деле формирования современной дорожной инфраструктуры города химиков, — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области, член фракции “Единой России” Евгений Люлин. — На новую трассу теперь уходит весь грузовой транзитный транспорт, который раньше был вынужден ехать через городскую застройку, разбивая асфальт, осложняя дорожную и экологическую обстановку. Мы знаем, что строительство шло непросто: из-за особенностей грунтов пришлось менять проект, корректировать его стоимость, сдвигать сроки вправо. Огромное спасибо нужно сказать подрядчикам, чьи решения помогли получить дополнительное государственное финансирование и довести до конца строительство этого объекта, который был очень нужен городу».