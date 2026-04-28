В Перми с 30 апреля изменится схема движения семи автобусных маршрутов

Это связано с проведением ремонтных работ на коммунальных сетях.

Схема движения семи автобусных маршрутов изменится в Перми с 30 апреля, сообщили в городском департаменте транспорта.

Это связано с проведением ремонтных работ на коммунальных сетях. С четверга автобусы, курсирующие по маршрутам №№ 14, 47, 50, 54, 64, 67 и 74, будут следовать по улице Строителей, объезжая улицу Василия Каменского.

Также до завершения работ остановка «ул. Папанинцев» обслуживаться не будет. Автобусы будут принимать и выпускать пассажиров на остановках «ул. Учительская» и «ул. Фридриха Энгельса».

«Вместо остановки “Железнодорожная больница” будут организованы временные посадочные площадки на улице Зои Космодемьянской», — добавили в дептрансе.

Напомним, с 25 апреля в Перми изменили схему движения пяти автобусных маршрутов из-за провала асфальта.