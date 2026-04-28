«Кадиллак» из автопарка Абрамовича продают за 16 млн рублей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продают Cadillac Escalade 2024 года выпуска за 16,6 млн рублей. Продавец уточняет, что прежним владельцем машины был миллиардер Роман Абрамович. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито по Поволжью».
Автор объявления продает версию иномарки Sport Platinum с бензиновым мотором 6,2 литра мощностью 416 л.с. и полным приводом. Салон отделан полуанилиновой кожей и алькантарой; в машине установлена аудиосистема AKG на 36 динамиков.
Кроме премиального «Кадиллака» на нижегородском авторынке есть еще несколько дорогих предложений. К примеру, в столице Приволжья продают Рorsche Turbo S 2022 года выпуска, одну из самых узнаваемых моделей марки. Автомобиль имеет 3,7-литровый двигатель и интерьер в фирменном цвете Tiffany. Продавец просит за машину 32,6 млн рублей.
В другом объявлении предлагается купить Toyota Land Cruiser 2026 года выпуска с бронированием класса BR4. Приобрести японскую иномарку можно за 30 млн рублей.
