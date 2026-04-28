Цены на похороны снизились в Нижегородской области

В 2025 году средняя цена погребальных услуг в Нижегородской области зафиксирована на уровне 49 045 рублей. Эта информация, опубликованная Telegram-каналом «Похоронный траст», основана на статистических данных Росстата.
Примечательно, что Нижегородская область оказалась единственным субъектом Приволжского федерального округа (ПФО), где было отмечено снижение стоимости похорон, составившее 4,87% за прошедший год.
Общая средняя стоимость ритуальных услуг в Приволжье в 2025 году приблизилась к отметке 54 770 рублей. Этот показатель превышает прошлогодний уровень на 18,09%. Лидером по дороговизне похорон в ПФО стал Татарстан, где средние затраты на погребальную церемонию составили около 101 977 рублей, что на 41% больше, чем в предыдущем году. Наименее затратными похороны оказались для жителей Мордовии, где их средняя стоимость составила 24 440 рублей.
Ранее сообщалось, что расширение кладбища в Нижнем Новгороде обойдётся в 350 млн рублей.