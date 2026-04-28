Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на похороны снизились в Нижегородской области

Общая средняя стоимость ритуальных услуг в Приволжье в 2025 году приблизилась к отметке 54 770 рублей.

В 2025 году средняя цена погребальных услуг в Нижегородской области зафиксирована на уровне 49 045 рублей. Эта информация, опубликованная Telegram-каналом «Похоронный траст», основана на статистических данных Росстата.

Примечательно, что Нижегородская область оказалась единственным субъектом Приволжского федерального округа (ПФО), где было отмечено снижение стоимости похорон, составившее 4,87% за прошедший год.

Общая средняя стоимость ритуальных услуг в Приволжье в 2025 году приблизилась к отметке 54 770 рублей. Этот показатель превышает прошлогодний уровень на 18,09%. Лидером по дороговизне похорон в ПФО стал Татарстан, где средние затраты на погребальную церемонию составили около 101 977 рублей, что на 41% больше, чем в предыдущем году. Наименее затратными похороны оказались для жителей Мордовии, где их средняя стоимость составила 24 440 рублей.

Ранее сообщалось, что расширение кладбища в Нижнем Новгороде обойдётся в 350 млн рублей.