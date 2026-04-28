Путин: цифровые технологии становятся необходимым инструментом спасения

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Цифровые технологии становятся необходимым инструментом спасения жизни в работе скорой медицинской помощи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент во вторник посещает Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве.
«Необходимым инструментом, который служит спасению жизни становятся цифровые технологии. Они позволяют оптимизировать всю цепочку от оперативной фиксации вызова и сбора информации о пациенте до отслеживания его транспортировки в режиме реального времени», — сказал президент.
Путин добавил, что цифровые технологии, внедренные в работу скорой помощи РФ, включают отслеживание транспортировки пациента с помощью космических систем, куда входит и ГЛОНАСС.
«Проекты цифровизации реализуются на местах, организованы единые диспетчерские центры скорой медицинской помощи службы медицины катастроф, созданы центры управления кризисными ситуациями», — подчеркнул глава государства.
Двадцать восьмого апреля в России отмечается День работника скорой помощи. Он был установлен постановлением правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 года.