Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открытые переломы и травма головы: стало известно о состоянии водителя Honda, попавшего в ДТП на Покрышкина

Авария произошла в Калининграде вечером 25 апреля.

Источник: Клопс.ru

Водитель Honda, врезавшийся в забор на улице Маршала Покрышкина, получил множественные травмы. Об этом «Клопс» сообщили знакомые с ситуацией источники.

Мужчина находится в одной из больниц Калининграда с черепно-мозговой травмой, ушибом лёгкого, переломами лопатки и берцовых костей, множественными ранами головы и тела. В минздраве Калининградской области добавили, что его состояние на данный момент оценивается как средней степени тяжести, пациент переведён из реанимации в отделение травматологии.

Авария произошла в субботу, 25 апреля, в 22:10 на ул. Маршала Покрышкина. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Honda, двигался со стороны Московского проспекта в сторону ул. Молодой Гвардии, не справился с управлением и врезался в ограждение.

