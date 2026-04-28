Открытые переломы и травма головы: стало известно о состоянии водителя Honda, попавшего в ДТП на Покрышкина

Водитель Honda, врезавшийся в забор на улице Маршала Покрышкина, получил множественные травмы. Об этом «Клопс» сообщили знакомые с ситуацией источники.
Мужчина находится в одной из больниц Калининграда с черепно-мозговой травмой, ушибом лёгкого, переломами лопатки и берцовых костей, множественными ранами головы и тела. В минздраве Калининградской области добавили, что его состояние на данный момент оценивается как средней степени тяжести, пациент переведён из реанимации в отделение травматологии.
Авария произошла в субботу, 25 апреля, в 22:10 на ул. Маршала Покрышкина. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Honda, двигался со стороны Московского проспекта в сторону ул. Молодой Гвардии, не справился с управлением и врезался в ограждение.