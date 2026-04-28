В Узбекистане открыли созданный совместно с Татарстаном завод

Торжественное открытие завода Piton Factory прошло на территории Технопарка Чирчик в Узбекистане. Предприятие было создано совместно с Татарстаном в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
Завод будет производить шинопроводные системы и блоки отбора мощности. По словам заместителя премьер-министра — министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, это востребованная продукция для надежной и эффективной работы энергетической инфраструктуры.
«Шинопроводы бесперебойно снабжают электроэнергией промышленные предприятия, объекты энергетики и городской инфраструктуры. Мы уверены, что Piton Factory станет важным звеном в цепочке поставок энергетического оборудования и внесет вклад в повышение эффективности и надежности энергетических систем наших стран!» — поделился Олег Коробченко.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.