Главу Золотухинского района Курской области Сергея Шумакова утвердили на посту

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что прежний глава Золотухинского района Виктор Кожухов, занимавший должность с 2005 года, подал заявление об увольнении. В ходе заседания областного правительства 2 марта Александр Хинштейн поинтересовался у господина Кожухова состоянием фасадов зданий и гостиницы в местечке Свобода, где традиционно проводится Коренская ярмарка. Тот объяснил, что в 2024 году муниципалитет принимал переселенцев из приграничных территорий, поэтому ресурсов на ремонт не хватило.