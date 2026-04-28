Главу Золотухинского района Курской области Сергея Шумакова утвердили на посту

Сергей Шумаков официально возглавил Золотухинский район Курской области. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты представительного собрания муниципалитета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Коммерсантъ

Сергей Шумаков официально возглавил Золотухинский район Курской области. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты представительного собрания муниципалитета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Господин Шумаков приступил к обязанностям в статусе врио 19 марта. До назначения он на протяжении пяти лет руководил региональным отделением Народного фронта. Ранее работал заместителем главы Пристенского района и руководил школой. По словам губернатора, от Сергея Шумакова ждут, чтобы он «переломил и перезагрузил ситуацию» в муниципалитете, развитию которого препятствует «вал годами копившихся проблем».

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что прежний глава Золотухинского района Виктор Кожухов, занимавший должность с 2005 года, подал заявление об увольнении. В ходе заседания областного правительства 2 марта Александр Хинштейн поинтересовался у господина Кожухова состоянием фасадов зданий и гостиницы в местечке Свобода, где традиционно проводится Коренская ярмарка. Тот объяснил, что в 2024 году муниципалитет принимал переселенцев из приграничных территорий, поэтому ресурсов на ремонт не хватило.

