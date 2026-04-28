В Томске пройдет Всероссийский форум «Юновус»

Всероссийский форум молодых ученых, инженеров и предпринимателей «Юновус» состоится 21−23 мая в Томске, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Ожидаем свыше 2 тысяч участников и 150 экспертов из более чем 40 регионов России. Основные площадки форума будут посвящены разработкам по химии, промышленной роботизации, энергетике, электронике, автономным системам», — сказал Владимир Мазур.
В предфорумный день, 20 мая, совместно с промышленными партнерами состоятся студенческие соревнования по мехатронике, управлению беспилотниками, робототехнике. Также «Юновус» примет церемонию награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д. И. Менделеева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.