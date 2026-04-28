Воронежская область делает ставку на автотуризм: утверждены девять маршрутов и новые гранты для бизнеса

Воронежская область усиливает развитие автомобильного туризма. В 2025 году для региона утвердили девять официальных автотуристических маршрутов общей протяженностью 2471 километр. Они включены в федеральную систему «Эталон» и размещены на национальном портале «Путешествуем.РФ». Об этом на оперативном совещании у губернатора Александра Гусева сообщил министр предпринимательства, торговли и туризма Михаил Москальцов.
По словам чиновника, регион получает дополнительный поток путешественников как ключевая транзитная территория на юг России. Через Воронежскую область проходит федеральная трасса М-4 «Дон», а также еще две федеральные и четыре межрегиональные магистрали. Общая протяженность дорог общего пользования составляет 30,5 тысячи километров.
С 2025 года Минэкономразвития России ввело новое направление единой субсидии — поддержку проектов в сфере автотуризма. Бизнес может получить грант до десяти миллионов рублей при условии 30-процентного софинансирования. Средства можно направить на создание кемпингов, детских и спортивных площадок, придорожных кафе и точек продажи региональной продукции.
В прошлом году господдержку уже получили три инвестора. Среди проектов — развитие кемпингов «Гнездо мамонта» и парк «Эволюция Костенки» в Хохольском районе, а также площадка региональной продукции «Дары земли Воронежской» в Богучарском районе. Общий объем господдержки составил 30 миллионов рублей, частные вложения — 11,63 миллиона рублей.
Также в 2025 году рядом с трассой М-4 «Дон» открыли первую тематическую зону проекта «Дикое поле» в Каширском районе и начали строительство придорожного комплекса в Бобровском районе.
С начала 2026 года областные власти объявили новый отбор инвестпроектов по развитию автотуризма.
Дополнительной точкой притяжения становится форум автопутешественников «За горизонт», который пройдет 16−17 мая в парке «НЕЛЖА. РУ» уже в четвертый раз. Ежегодно мероприятие собирает до пяти тысяч участников. В этом году его совместят с официальным открытием туристического сезона и ярмаркой муниципалитетов.
Губернатор Александр Гусев назвал автотуризм важным направлением как для путешественников, так и для экономики региона. Для бизнеса это означает рост спроса на придорожный сервис, питание, размещение и локальные туристические продукты.