На трассе Уфа — Аэропорт ликвидировали колейность

Глава минтранса Башкирии вместе с депутатами Курултая проверила качество ремонта, выполненного на участке трассы Уфа — Аэропорт. Как сообщали ранее, основные работы закончены, дорожникам осталось нанести разметку.
«Участок был сильно изношен, образовалась колейность. Трафик здесь очень плотный — за сутки проходит 126 тысяч автомобилей. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, дорожники трудились круглосуточно, преимущественно в ночное время. В качестве верхнего покрытия дорожной одежды применён асфальтобетон “Суперпейв”, который используют на дорогах с высокой транспортной нагрузкой», — сообщила Любовь Минакова.
Напомним, дорога Уфа — Аэропорт является частью федеральной трассы Р-240, но принадлежит городу.