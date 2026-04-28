На трассе Уфа — Аэропорт ликвидировали колейность

В минтрансе назвали главные дефекты этой дороги.

Источник: министерство | транспорта и дорожного хозяйства РБ

Глава минтранса Башкирии вместе с депутатами Курултая проверила качество ремонта, выполненного на участке трассы Уфа — Аэропорт. Как сообщали ранее, основные работы закончены, дорожникам осталось нанести разметку.

«Участок был сильно изношен, образовалась колейность. Трафик здесь очень плотный — за сутки проходит 126 тысяч автомобилей. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, дорожники трудились круглосуточно, преимущественно в ночное время. В качестве верхнего покрытия дорожной одежды применён асфальтобетон “Суперпейв”, который используют на дорогах с высокой транспортной нагрузкой», — сообщила Любовь Минакова.

Напомним, дорога Уфа — Аэропорт является частью федеральной трассы Р-240, но принадлежит городу.