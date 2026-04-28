В Ростове в центре города с крыши здания упал шпиль. С ротонды, расположенной на крыше многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Большая Садовая, 43/32 упал шпиль. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения, при этом квартиры и нежилые помещения в нём принадлежат частным собственникам. Об этом сообщили в администрации города Ростова-на-Дону.