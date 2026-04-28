В Ростове в центре города с крыши здания упал шпиль. С ротонды, расположенной на крыше многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Большая Садовая, 43/32 упал шпиль. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения, при этом квартиры и нежилые помещения в нём принадлежат частным собственникам. Об этом сообщили в администрации города Ростова-на-Дону.
Ранее управляющая компания уже обращалась в Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области с запросом на получение официального задания для выполнения работ по сохранению данного памятника, включённого в единый государственный реестр культурного наследия народов РФ.
На текущий момент на месте инцидента дежурят аварийно-спасательные службы городского Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Ведутся консультации с региональным главком МЧС России для определения дальнейшего алгоритма действий.
С целью защиты граждан администрация Ленинского района оперативно установила вокруг места происшествия защитные ограждения.