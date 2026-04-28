Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

«Ушел из жизни Роберт Ляпидевский, легенда нашего театра. Сегодня на 90-м году жизни не стало народного артиста России Роберта Анатольевича Ляпидевского. Он был почти сверстником театра, человеком, который 65 лет выходил на сцену и каждый раз доказывал: куклы умеют жить, дышать, плакать и смеяться», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.