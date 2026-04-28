Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Народный артист России Роберт Ляпидевский скончался, ему было 89 лет, сообщили в Театре кукол имени Образцова.

Источник: © РИА Новости

«Ушел из жизни Роберт Ляпидевский, легенда нашего театра. Сегодня на 90-м году жизни не стало народного артиста России Роберта Анатольевича Ляпидевского. Он был почти сверстником театра, человеком, который 65 лет выходил на сцену и каждый раз доказывал: куклы умеют жить, дышать, плакать и смеяться», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.