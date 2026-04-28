«Нельзя доводить до абсурда»: Степашин — о законах и книжном рынке

С 1 марта в России действуют новые правила маркировки произведений с упоминанием наркотических веществ. Под требования попали в том числе классические тексты и переводы, изданные после 1 августа 1990 года. Для анализа контента используются нейросети, что уже привело к казусам — например, с фамилией писателя Виктора Драгунского.