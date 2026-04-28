«Нельзя доводить до абсурда»: Степашин — о законах и книжном рынке

Проблемы книжного рынка сегодня связаны прежде всего с тем, как применяются действующие нормы, заявил в эфире Радио РБК президент Российского книжного союза (РКС), бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его словам, отдельные положения требуют уточнения, а их расширительное толкование может приводить к избыточным ограничениям.
«Нельзя доводить до абсурда», — подчеркнул он, комментируя ситуацию с проверкой и маркировкой книг.
С 1 марта в России действуют новые правила маркировки произведений с упоминанием наркотических веществ. Под требования попали в том числе классические тексты и переводы, изданные после 1 августа 1990 года. Для анализа контента используются нейросети, что уже привело к казусам — например, с фамилией писателя Виктора Драгунского.
Ранее часть книг также изымалась из продажи в рамках закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Это усилило дискуссию о границах допустимого и балансе между регулированием и свободой художественного высказывания.
По словам Степашина, ключевыми задачами остаются разъяснение норм, поддержка книжных магазинов и обновление библиотек. При этом рынок сохраняет рост и требует взвешенного подхода к регулированию.