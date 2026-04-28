За неделю в Калининградской области поймали 22 пьяных водителя, двое — рецидивисты

С 20 по 26 апреля 2026 года на территории Калининградской области за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования привлекли к ответственности 22 водителей. Также выявили двух граждан с признаками состава преступления по ст. 264.1 УК РФ (повторное вождение в нетрезвом виде).
С начала 2026 года на дорогах области зарегистрировали 16 ДТП с пострадавшими с участием пьяных водителей. В этих авариях 17 человек получили ранения, четверо погибли. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения водителям грозит уголовная ответственность и изъятие машины в доход государства.
УМВД России по Калининградской области в очередной раз призывает не садиться за руль в нетрезвом виде и напоминает о неотвратимости наказания.