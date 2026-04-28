Почти 30 кг небезопасных кондитерских изделий и хлеба изъяли из оборота

Специалисты исследовали 527 проб хлеба и кондитерских изделий в ходе контрольно-надзорных мероприятий и социально-гигиенического мониторинга. Результатами надзора за качеством и безопасностью данной продукции за первый квартал текущего года поделились в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Наибольшее количество несоответствий в хлебобулочной продукции выявлено: по физико-химическим показателям (консерванты, синтетические красители) было исследовано 143 пробы хлебобулочной продукции, по микробиологическим показателям безопасности — 110 проб, а по санитарно-химическим показателям (нитраты, пестициды, микотоксины, соли тяжелых металлов) — 52 пробы.
«Наибольшее количество несоответствий в кондитерской продукции выявлено по микробиологическим показателям безопасности: из 158 проб 12 (7,5%) не соответствовали обязательным требованиям нормативной документации», — уточняется в сообщении.
Всего из оборота было изъято 28,6 кг небезопасной продукции. Среди основных нарушений — неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, отсутствие полной и достоверной информации для потребителей, реализация продукции с истекшим сроком годности, а также нарушение условий хранения и сроков годности.
По всем выявленным нарушениям приняты меры административной ответственности. Ситуация с качеством и безопасностью хлебобулочных и кондитерских изделий находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.