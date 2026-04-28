Саперы разминируют летательный аппарат на границе Ивановской и Нижегородской областей

Военные посадили летательный аппарат в лесополосе в Пестяковском районе.

Источник: Живем в Нижнем

На границу Ивановской и Нижегородской область отправили группу саперов Минобороны РФ, чтобы разминировать летательный аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Как известно, военные посадили летательный аппарат в лесополосе в Пестяковском районе, который граничит с Нижегородской областью. Саперы должны были провести работы в период с 12:00 до 16:00 — их задачей стали разминирование и деактивирование объекта. Власти просили жителей региона сохранять спокойствие.

«Проводятся плановые работы под контролем спецслужб», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что средства ПВО перехватили БПЛА над Нижегородской областью в ночь на 23 апреля.

