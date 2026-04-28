Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Люксовый автомобиль Романа Абрамовича продают в Нижнем Новгороде

Это внедорожник Cadillac Escalade 2024 года выпуска.

Несколько премиальных автомобилей продают в Нижнем Новгороде. Соответствующее объявление появилось на портале Авито.

Среди них — внедорожник Cadillac Escalade 2024 года выпуска, оборудованный мультимедийной системой с изогнутой OLED-панелью и аудиосистемой AKG на 36 динамиков, отделкой полуанилиновой кожей и алькантарой. Пробег авто составляет 28 тысяч км, а его стоимость — 16,6 млн рублей.

Отмечается, что автомобиль ранее принадлежал российскому предпринимателю-миллиардеру Роману Абрамовичу.

Также на сайте опубликовали объявление со спорткаром Porsche 911 Turbo S 2022 года и пробегом всего 873 км. Будущему владельцу его готовы отдать за 32,6 млн рублей. Салон перешит с использованием алькантары в фирменном цвете Tiffany.

За 30 млн рублей продается внедорожник Toyota Land Cruiser, выпущенный в 2026 году. Он оснащён бронированием класса BR4: защита охватывает ключевые элементы кузова и салона, включая стекла и внутренние перегородки.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, какое будущее ждет модели Volga на авторынке.

