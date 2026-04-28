В Ингушетии стартовало бесплатное обучение новым профессиям

Бесплатные курсы для обучения новым профессиям запустили в Ингушетии. Занятия организованы при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда, занятости и социального развития республики.
В текущем этапе Роструд выделил региону квоту на обучение восьми человек. Образовательные программы по востребованным специальностям охватывают широкий круг направлений — от юриспруденции и управления персоналом до логистики, педагогики и государственных закупок.
Обучение проводится в очной и очно-заочной формах, в том числе с применением дистанционных технологий. Подать заявление можно самостоятельно через платформу «Работа России», а центры занятости помогут с оформлением и проконсультируют участников.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.