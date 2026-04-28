В Грузии выбрали трех кандидатов на патриарший престол

Священный Синод определил кандидатами в Католикосы-Патриархи местоблюстителя Шио, епископа Иова и епископа Григола, сообщает Ambebi.ge со ссылкой на представителя по связям с общественностью грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе.
Шио получил 20 голосов, а Иов и Григоли — по 7 голосов. Отмечается, что окончательное голосование состоится на расширенном заседании, дата которого пока не определена.
Католикосом-патриархом может стать только постриженный в монахи этнический грузин — архиерей Грузинской православной церкви в сане епископа или митрополита, имеющий богословское образование, в возрасте от 40 до 70 лет. Каждый из 39 членов Синода имел право выдвинуть кандидатуру, в том числе собственную.
Вечером 17 марта в возрасте 93 лет скончался патриарх всея Грузии Илия II. Причиной смерти стали развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности.
Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года, его патриаршество было самым продолжительным в истории страны. При нем число епархий в стране выросло до 42, а количество действующих храмов — с 48 до примерно 1 тыс. Также при Илии II в Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии — Патриарший собор Святой Троицы. В день его смерти во всей Грузии объявили траур.
