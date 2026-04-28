Корректировку второго этапа строительства спортбазы «Автотор-Арены» одобрила экспертиза

Ситуацию с появлением на месте спортивной базы «Автотора» современного отеля прокомментировали в областном правительстве. Как выяснилось, министерства, входящие в состав правительства Калининградской области, не уполномочены осуществлять земельный контроль. А по документам на земельном участке в микрорайоне Космодемьянского, который был получен инвестором в приоритетном порядке под социально-культурный проект, значится, что здесь построена спортивная база. Владельцем отеля является не та компания, которая получала участок, она открыто говорит о том, что её цель — коммерческая деятельность.