В больнице Знаменска в Астраханской области прошла экскурсия для школьников

Школьники посетили с экскурсией Знаменскую городскую больницу в Астраханской области. Визит был организован в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации ЗАТО Знаменск.
Участниками мероприятия стали учащиеся 8-х классов. Они познакомились с работой физиотерапевтического отделения. Школьникам рассказали о том, какой путь необходимо пройти будущим медикам, чтобы получить специальность. Особое внимание уделялось теме целевого обучения и программе «Земский доктор».
«Для медучреждения профориентационная работа со школьниками — часть программы по ликвидации дефицита медицинских кадров в больнице. Подобные экскурсии в Знаменской больнице для учащихся регулярные», — отметили в администрации ЗАТО Знаменск.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.