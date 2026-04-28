Воронежские зоозащитники сохранили крыло соколу, пострадавшему в схватке у авторынка

После драки за охотничьи угодья у рынка на Антонова-Овсеенко, в истории пернатых бойцов семейства соколиных наступила новая глава. Волонтеры «Сердца леса» сообщили 28 апреля, что чеглок, находившийся в критическом состоянии, прооперирован. Хирургам удалось сохранить крыло, однако в небо ему уже не подняться, летать, к сожалению, больше не сможет.
Напомним хищник получил множественные переломы плеча и лучевой кости, сцепившись с другим соколом — пустельгой — возле воронежского авторынка. По словам добровольцев, птицы не поделили территорию и рухнули на землю, получив травмы. Пустельга отделалась закрытым переломом без смещения.
