В школы Калининградской области пришли студенческие отряды

Сразу в 30 школах и колледжах региона провели урок о силе команды — в рамках «Разговоров о важном». Занятия в 72 классах вели более 60 представителей студенческих отрядов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Как прокомментировал первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев, говорили о том, что за любым достижением стоит коллективный труд, а созидательный труд и командная работа формируют личность и закладывают основу для будущего успеха.
Занятие прошло в формате беседы с просмотром видеороликов и выполнением интерактивных и практических заданий.