Стоимость стадиона для воронежского «Факела» выросла до 20 млрд рублей

Срок действия соглашения — 96 месяцев. При этом построить новый стадион нужно за 36 месяцев. Прогнозная дата ввода объекта в эксплуатацию — 1 июля 2029 года. Судя по проекту соглашения, его общая площадь должна составить 83 тыс. кв. м, а вместимость — 24 тыс. человек. На территории стадиона нужно предусмотреть три билетные кассы общей площадью 228,2 кв. м, камеру хранения на 63,1 кв. м, котельную на 114,1 кв. м и контрольно-пропускной пункт на 64,2 кв. м.