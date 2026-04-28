Стоимость стадиона для воронежского «Факела» выросла до 20 млрд рублей

Министерство физической культуры и спорта Воронежской области запустило процедуру поиска концессионера для строительства Центрального стадиона футбольного клуба «Факел» на месте демонтируемого Центрального стадиона профсоюзов в облцентре. Согласно опубликованному проекту концессионного соглашения, расчетная стоимость работ с НДС составляет 19,9 млрд руб. Инициатором проекта в документах указано ООО «Стройинжиниринг» (принадлежит белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест»).
Капитальный грант рассчитан в размере 80% расчетной стоимости и составляет 15,9 млрд руб. Объем вложений, который должен обеспечить концессионер, — 4,1 млрд руб. Из них 3,4 млрд руб. планируется привлечь по соглашению о финансировании. Кроме того, проект предусматривает, что власти региона в 2029—2034 годах заплатят инвестору 6,6 млрд руб.
Срок действия соглашения — 96 месяцев. При этом построить новый стадион нужно за 36 месяцев. Прогнозная дата ввода объекта в эксплуатацию — 1 июля 2029 года. Судя по проекту соглашения, его общая площадь должна составить 83 тыс. кв. м, а вместимость — 24 тыс. человек. На территории стадиона нужно предусмотреть три билетные кассы общей площадью 228,2 кв. м, камеру хранения на 63,1 кв. м, котельную на 114,1 кв. м и контрольно-пропускной пункт на 64,2 кв. м.
Предложения потенциальных инвесторов будут приниматься с 29 апреля по 15 июня.
В середине апреля губернатор Александр Гусев сообщил, что в правительство региона поступило предложение о строительстве стадиона для «Факела» по концессии от «хорошо известной белорусской компании». «Конечно, предложенный проект концессионного предложения будет опубликован. При этом хочу подчеркнуть: белорусская компания — лишь первый заявившийся инвестор из возможных: в течение 45 дней после публикации мы будем ждать предложений от других компаний, желающих принять участие в проекте», — объяснял господин Гусев.
В начале года «Ъ-Черноземье» писал, что общая сумма ассигнований бюджета Воронежской области на строительство стадиона за три года может составить 18,4 млрд руб. В конце 2025-го Александр Гусев во время прямой линии сообщил, что строительство новой футбольной арены на улице Студенческой должно начаться сразу после завершения демонтажа Центрального стадиона профсоюзов. Тогда отмечалось, что по одному из возможных сценариев работы проведет ООО «Стройинжиниринг», которое с начала декабря ведет снос объекта.