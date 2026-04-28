В Прикамье участники СВО могут подтвердить свой статус на портале «Госуслуги»

Во всех муниципалитетах Пермского края участники СВО получили возможность посещать учреждения культуры на льготной основе без подтверждающих статус документов. Они смогут подтвердить его при предъявлении QR-кода в приложении «Госуслуги».
В число учреждений для входа по QR-коду вошли все муниципальные музеи Прикамья. Среди них также: Пермский краеведческий музей, Пермская художественная галерея, Коми-пермяцкий краеведческий музей им. Субботина-Пермяка, Мемориальный музей-заповедник историй политических репрессий «Пермь-36», Чердынский краеведческий музей им. Пушкина, Пермский зоопарк, Пермский театр оперы и балета им. Чайковского. Для использования сервиса предоставления госуслуги участникам СВО необходимо перейти по ссылке.
По словам руководителя АНО «Комитет семей воинов Отечества Пермского края», председателя ПРОО «Насмного» Ирины Ермаковой, такая система доступа упрощает посещение культурных мероприятий.
«Это сейчас особенно востребовано, так как статус участника СВО требуется подтверждать при получении льготы или меры поддержки в момент обращения. Использование Qr-кода поможет лишний раз не носить с собой бумаги», — отметила Ирина Ермакова.
В краевом Мининформразвития отметили, что Пермский край является одним из лидеров по доступности мер поддержки для участников специальной военной операции. На портале «Госуслуги» создан и работает специальный раздел для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.
Цифровизация госуслуг в Прикамье ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных» и федерального проекта «Государство для людей».