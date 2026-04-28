Столичный СК начал допрос застройщика дома, где вспыхнул пожар

Следователи после пожара в новостройке в Москве начали допросы представителей компании‑застройщика, начальника участка строительного объекта, где произошло возгорание, а также сотрудников организации-субподрядчика, которую привлекли к работам. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета.
«Все указанные лица доставлены в подразделение московского ведомства», — говорится в сообщении.
Пожар произошел днем 28 апреля в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке, погибло как минимум восемь человек. По данным МЧС, пожару был присвоен самый высокий (пятый) ранг сложности, возгорание уже потушено.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК; до семи лет лишения свободы).
