Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столичный СК начал допрос застройщика дома, где вспыхнул пожар

Следователи после пожара в новостройке в Москве начали допросы представителей компании‑застройщика, начальника участка строительного объекта, где произошло возгорание, а также сотрудников организации-субподрядчика, которую привлекли к работам. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета.

«Все указанные лица доставлены в подразделение московского ведомства», — говорится в сообщении.

Пожар произошел днем 28 апреля в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке, погибло как минимум восемь человек. По данным МЧС, пожару был присвоен самый высокий (пятый) ранг сложности, возгорание уже потушено.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК; до семи лет лишения свободы).

