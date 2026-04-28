В Астрахани запретили рыбачить, а в Ростове разрешили ловить судака и плотву

Повсеместный запрет на вылов рыбы даже на поплавковую удочку введут в Астраханской области с 16 мая по 20 июня. Контроль за соблюдением правил рыболовства будут вести с воздуха беспилотные летательные аппараты, а на воде и на суше — сотрудники полиции и Рыбнадзора.
Данные меры направлены на сохранение популяций водных биоресурсов, поддержание биологического разнообразия и обеспечение естественного воспроизводства.
Руководитель Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Олег Малкин подчеркнул, что для усиления контроля к патрулированию территории планируется привлечь сотрудников рыбоохраны из соседних регионов.
Причина столь суровых мер связана с критическим состоянием популяции воблы и других полупроходных рыб.
Для понимания ситуации. Если в 1930 году, по данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, на Волге за путину рыбаки добывали свыше 240 тысяч тонн воблы, то в 1990-м — около 18 тысяч тонн, а в последние годы — лишь 300 тонн. Для спасения популяции два года назад был введен запрет на лов воблы, и он уже дал положительный эффект: увеличилось количество рыбы и выросли ее размеры, а также расширилась география миграции — вобла вновь стала доходить до нерестилищ Волго-Ахтубинской поймы.
Снижать меры контроля власти региона не намерены и по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в регионе применяется жесткий комплекс природоохранных мероприятий.
В первой половине апреля на водоемах проведено более 60 профилактических рейдов. В ближайшее время проверки расширят — они будут проходить не только на акваториях, но и на рынках, где будут отслеживать реализацию незаконно добытой рыбы. А на майские праздники, когда поток туристов традиционно возрастает, контроль станет еще жестче.
А вот в Ростовской области с 1 мая прекращают действие некоторые нерестовые запреты на вылов судака и берша в Веселовском и Пролетарском водохранилищах. С этого дня рыбакам также станет доступен вылов тарани и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе и на реке Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС.
Тем не менее, как сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, в других местах Ростовской области нерестовый запрет сохраняет силу до 1 июня. Штрафы за незначительные нарушения составляют от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и снастей. В более серьезных случаях, например, при массовом уничтожении рыбы или использовании запрещенных способов ловли, предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.
Кстати.
Русский осетр в Азовском море за последние 50 лет «похудел» примерно на 51 процент. К такому выводу пришли ученые ФГБУ «Главрыбвод», которые сравнили вес и размеры рыб, выловленных в 1974 и 2024 годах. Разница составила от 2,2 до 4,3 килограмма. Самый большой показатель зафиксирован у осетров длиной 121−130 сантиметров, которые сейчас весят в среднем 14,3 килограмма против 18,6 килограмма в 1974 году.