В Астрахани запретили рыбачить, а в Ростове разрешили ловить судака и плотву

Для понимания ситуации. Если в 1930 году, по данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, на Волге за путину рыбаки добывали свыше 240 тысяч тонн воблы, то в 1990-м — около 18 тысяч тонн, а в последние годы — лишь 300 тонн. Для спасения популяции два года назад был введен запрет на лов воблы, и он уже дал положительный эффект: увеличилось количество рыбы и выросли ее размеры, а также расширилась география миграции — вобла вновь стала доходить до нерестилищ Волго-Ахтубинской поймы.