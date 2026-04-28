Стоимость похорон уменьшилась на 5% в Нижегородской области

В Нижегородской области снизилась стоимость ритуальных услуг. Об этом сообщили в телеграм-канале «Похоронный траст» со ссылкой на данные Росстата.
В 2025 году проведение похорон в Нижегородской области стоили в среднем 49 045 рублей. По итогам года цена ритуальных услуг снизилась на 4,87%.
При этом по Приволжскому федеральному округу средняя цена ритуальных услуг составила 54 769 рублей. За год похороны в ПФО подорожали на 18,09%, а во всей России — на 19,03%.
Напомним, что с 2026 года нижегородская мэрия оплачивает похороны участников СВО.