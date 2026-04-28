Председатель областного Заксобрания Евгений Люлин высоко оценил передовые разработки ученых ПИМУ. Об этом он сообщил в своем MAX-канале.
Так, специалисты Института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета показали Люлину спецприборы, с помощью которых хирурги во время операции безошибочно удаляют пораженные опухолью участки и повышают эффективность медопераций. По словам Люлина, данная разработка могла бы сэкономить бюджет областному онкоцентру в размере более 4 млрд рублей.
«Мы вправе гордиться достижениями нижегородских ученых. Но почему эта техника не поставлена на поток? Мешают жесткие требования, которые не под силу выполнить промышленникам», — подчеркнул председатель областного парламента.
Данную проблему Люлин обсудит с ректором ПИМУ Николаем Карякиным.
Наряду с этим, в Центре медицинских и агробиотехнологий ПИМУ работают над улучшением генетики молочных пород крупного рогатого скота.
«Как мне рассказали ученые, это сделает коровье молоко не вызывающим аллергий, легкоусваиваемым и полезным для всех. Ученые свою часть работы сделают. Но вот готовы ли производители молочных продуктов включиться в реализацию масштабного проекта? Вопрос открытый», — отметил Евгений Люлин. «Темы наиважнейшие, касаются здоровья нашего народа. Заксобрание готово инициировать их широкое обсуждение с привлечением промышленников, экспертов и представителей власти», — заключил он.
Ранее сообщалось, что парламентский день Законодательного собрания прошел в ПИМУ.