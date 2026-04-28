Суд в Гурьевске рассмотрит дело о вооруженном нападении на оптовый склад в поселке Заозерье, которое случилось 6 августа прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Известно, что нападавшим был 39-летний житель Гурьевского района. Он, угрожая персоналу пневматическим пистолетом, распылив газ из перцового баллончика в глаза одной из сотрудниц, потребовал деньги. Злоумышленник получил больше 1,8 млн рублей, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
