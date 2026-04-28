Уникальное кресло XIX века отреставрировали в Воронеже в рамках практикума

Это кресло особенно ценно, поскольку оно является свидетелем эпохи просвещения и благотворительности. Именно в усадьбе Соколовых более 130 лет назад был основан первый в своём роде крестьянский театр, который со временем приобрёл статус народного. Теперь восстановленный и несущий в себе уникальную историю предмет мебели займёт центральное место в новой экспозиции, которая находится в усадьбе выдающейся семьи.