Уникальное кресло XIX века отреставрировали в Воронеже в рамках практикума

В воронежском Доме архитектора прошёл четырёхдневный реставрационный практикум. В рамках него было восстановлено уникальное кресло XIX века, некогда украшавшее усадьбу Соколовых в Верхнехавском районе. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Владелицей предмета мебели была Зинаида Соколова. Она приходилась младшей сестрой известного всем театрального режиссёра Константина Станиславского. Долгие годы кресло считалось утерянным, пока не было обнаружено во время инвентаризации фондов местного музея. Находку передали реставраторам из Санкт-Петербурга, которые выступили в роли наставников практикума.
Это кресло особенно ценно, поскольку оно является свидетелем эпохи просвещения и благотворительности. Именно в усадьбе Соколовых более 130 лет назад был основан первый в своём роде крестьянский театр, который со временем приобрёл статус народного. Теперь восстановленный и несущий в себе уникальную историю предмет мебели займёт центральное место в новой экспозиции, которая находится в усадьбе выдающейся семьи.
Сам практикум, в рамках которого было отреставрировано кресло, носит образовательную направленность. Его ключевой задачей является не только популяризация профессия реставратора, но и сохранение наследия. Интерес к мероприятию оказался высоким: было подано свыше десяти заявок. В практикуме участвовали декораторы, искусствоведы и даже частные предприниматели, заинтересованные в развитии ремесленных навыков. Благодаря работе с опытными наставниками они освоили основные техники восстановления мебели.